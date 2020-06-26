Россия отчиталась перед ООН о ликвидации в стране крайней нищеты. Об этом говорится в обзоре о выполнении целей устойчивого развития до 2030 года, подготовленного для ООН Аналитическим центром при правительстве совместно с Министерством экономического развития, МИД и Федеральной службой государственной статистики.

Согласно обзору, за порогом абсолютной бедности, которым считается среднедушевой доход ниже 3,2 доллара в день, в России находятся лишь 0,1% населения. 1% россиян имеют доход ниже 5,5 долларов в день, еще 6,2% — ниже 10 долларов в день.

В документе отмечается, что эффективная политика борьбы с бедностью позволит к 2024 году вдвое сократить национальный уровень бедности по сравнению с 2018 годом, когда доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6%. Эту цель правительство намерено достичь в ходе реализации национальных проектов и внедрения новых механизмов соцподдержки.

Авторы доклада также отчитались об успехах в ликвидации голода. Из обзора следует, что уровень недоедания в 2018 году среди лиц старше 18 лет составлял 1,8%, при этом остро отсутствие продовольственной безопасности ощущали лишь 0,3% населения России, а умеренно или остро — 6,2%.

Как сообщал «Рамблер», ранее вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Познер» назвала небольшой среднюю зарплату по России в 47 тысяч рублей.