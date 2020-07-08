Россия не видит юридических оснований для возможных попыток США вернуть международные санкции против Ирана в объеме, существовавшем до Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил в четверг посол РФ Анатолий Антонов.

«США вышли из СВПД. Это означает, что у Соединенных Штатов нет никакого права запускать или начинать реализовывать положения резолюции СБ ООН №2231… Мы не видим никаких юридических и технических оснований для такого решения. И само собой, мы будем противодействовать любым действиям Соединенных Штатов на этом треке», — сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Центром национальных интересов в Вашингтоне.