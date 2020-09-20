Россия больше не будет проводить вывозные рейсы из-за рубежа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее эти перелеты были организованы для российских граждан на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Решение о прекращении полетов было принято из-за возобновления авиаперелетов между странами. Вывозные рейсы будут остановлены с понедельника, 21 сентября.

Теперь граждане могут воспользоваться регулярными перелетами, а также возвращающимися обратно в Россию после выполнения транзитных, грузовых и грузопассажирских рейсов самолетов.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.