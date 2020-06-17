Россия никогда не обсуждала с Финляндией свою границу, сформировавшуюся после Второй мировой войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Территориальный вопрос в повестке дня российско-финляндских отношений не стоит. Тематика пересмотра линии границы по итогам Второй мировой войны в диалоге с финскими партнерами никогда не обсуждалась. Существующая граница между Россией и Финляндией закреплена действующими международно-правовыми актами, прежде всего – Мирным договором с Финляндией, подписанным в Париже 10 февраля 1947 года. Это – общая позиция российской и финской стороны, которая неоднократно подтверждалась на переговорах, в том числе на высшем уровне. Отсутствие разногласий подкрепляется тем фактом, что в 2017 году в городе Иматра (Финляндия) подписан Протокол между правительством РФ и правительством Финляндской Республики об описании прохождения российско-финляндской государственной границы», — заявила Захарова, ее цитирует сайт МИД РФ.

Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен ранее заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. Об этом сообщил портал iltalehti.fi, ссылаясь на новую книгу экс-дипломата. По утверждению Сеппинена, Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако президент Мауно Койвисто ими не воспользовался.