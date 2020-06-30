Россия обсуждает с Японией возможность заключения мирного договора, территориальная принадлежность Курил даже не рассматривается, это территория России, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев журналистам.

Представители СМИ в беседе с сенатором в едином колл-центре ВГТРК и «Комсомольской правды» отметили, что жителей Дальнего Востока беспокоят поправки в статью 67 Конституции РФ. В соответствии с текстом, РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности: «действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются». Жители дальневосточных регионов хотели бы уточнить, не приведет ли принятие этой поправки к отчуждению Курильских островов в пользу Японии.

«Мы не обсуждаем с Японией территориальные вопросы, обсуждается только мирный договор», — ответил Косачев.

По его словам, до тех пор, пока Япония не признает итоги Второй мировой войны, мирный договор не получится.

Косачев также подчеркнул, что ни в коем случае не может идти речь о возможном отторжении части территории России.