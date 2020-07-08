Россия не просила Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США, этого хочет Вашингтон, заявил в среду глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Что касается России, то Россия очень хорошо понимает нашу позицию. Россия не просила Китай присоединиться, это США настаивают на присоединении Китая», — заявил журналистам Фу Цун.

Он отметил, что Китай присоединится к трехсторонним переговорам, только если США и Россия сократят свой ядерный арсенал до уровня Китая.

Он подчеркнул, что искренняя цель США не сократить ядерное вооружение, а создать предварительное условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Мы ценим то понимание, которое оказывает нам Россия», — подчеркнул Фу Цун.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.