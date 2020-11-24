Россия и Китай возобновили переговоры о снятии ограничений на поставки российского продовольствия в КНР. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Алексея Груздева.

Российский экспорт в Китай растет ежегодно и на сегодняшний день составляет 14% от всего продовольственного экспорта в агропромышленном комплексе.

Россия ввозит в Китай в основном морепродукты, сою, рапс и рапсовое масло. В 2020 году наращивался экспорт мяса и птицы. Из-за эпидемии африканской чумы свиней в Китае в страну стала поступать свинина из РФ, однако объемы поставок могут быть значительно выше имеющихся.

С 1976 года в Китае действовал запрет на экспорт пшеницы из РФ, который лишь в 2015 году удалось частично снять: после нескольких инспекций были разрешены поставки пшеницы из семи областей Сибири.

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В 2019 году были сняты ограничения по поставкам сои и формально открыт рынок ячменя. Объем поставок ячменя оценивается в 22 млн тонн, однако отгрузки пока не начались из-за согласования формы фитосанитарного сертификата.

Эксперты считают, что наращивание экспорта в Китай чрезвычайно важны для российского агропромышленного комплекса. К примеру, на российском рынке свинины наблюдается переизбыток, и без выхода на новые рынки сбыта отрасль может ожидать стагнация или даже спад, сопровождающийся падением цен и убытками для хозяйств.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что России есть что предложить Китаю.

«Во-первых, это свинина. Во-вторых, пшеница, ячмень и кукуруза с европейской территории России. В целом речь идет об очень больших объемах. Рост поставок может вырасти в 2–3 раза. Совершенно реально говорить о продажах на $4–5 млрд», — заявил он.

При этом, по его словам, даже если переговоры окажутся успешными, до реальных поставок пройдет еще немало времени.

«После официального разрешения нужно еще провести тесты на конкретных объектах на территории России. А это требует немало времени. Думаю, этот сезон мы уже пропустили», — заявил Рылько.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о сокращении закупок российской рыбы после найденных на упаковках товара следов коронавируса. Эксперты оценили потери в 60 миллионов рублей в месяц.

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