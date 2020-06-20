Немецкое издание Die Welt выступило со статьей, в которой высказывается нетипичное для современной Западной Европы убеждение: теперь ничто не помешает «Газпрому» избежать санкций США и завершить проект «Северный поток-2». Дело в том, поясняет немецкая газета, что судно-трубоукладчик «Академик Черский», до недавних пор принадлежавшее российскому газовому концерну, сменило собственника. Соответственно, «Газпрому» больше не о чем беспокоиться. Правда, по данным авторитетного издания, российскому судну придется сделать паузу в июле и августе: в это время работы в Балтийском море запрещены из-за нереста трески. Но не ошибается ли Die Welt в своих утверждениях?

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Американские президенты всегда отстаивали продукцию, производимую в США: одни содействовали продажам Boeing, другие — соевых бобов. Но решительность, с которой Дональд Трамп борется за сжиженный природный газ, стремясь любой ценой, даже угрозами санкций навязать его Европе, необычна, пишет Die Welt. И все же глава Белого дома едва сможет заблокировать «Северный поток-2» — конкурирующий российский газовый маршрут. Во-первых, потому, что Россия почти достигла своей цели — проложены 2300 из 2460 километров трубопровода. Во-вторых, способное завершить работы судно «Академик Черский» выведено из-под удара американских санкций. С 2016 года оно эксплуатировалось «дочкой» «Газпрома» ООО «Газпром флот», но недавно перешло в собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ).

В конце апреля судно прибыло в порт Мукран на крупнейшем немецком острове Рюген в Балтийском море, где находится логистический терминал оператора «Северного потока-2». А 1 мая оно подошло к месту, где остановилась прокладка труб — близ острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.

Немецкое издание кое в чем заблуждается, считает эксперт по энергетике Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, в тексте документа о санкциях в отношении подрядчиков «Северного потока-2» прописано положение: если вы переведете судно на баланс другой компании, то этот трюк вас не спасет. Соответственно, предыдущий собственник «Академика Черского», в данном случае «Газпром флот», вполне может попасть под раздачу. Другое дело, что «Газпром» готов к такому сценарию, для него неизмеримо важнее достроить «Северный поток-2», нежели каким-то образом оградить от американцев свою дочернюю структуру.

Впрочем, есть риск, что, если Вашингтон введет ограничительные меры в отношении «Газпром флота», пострадает и головная компания. Поэтому «Газпром», никакими санкциями пока не обремененный, и не спешит завершать проект. Ему нужны гарантии, что его не тронут, и он пока выжидает. Однако такая ситуация не может продолжаться бесконечно: предполагалось, что работы будут возобновлены летом, когда на Балтийском море наиболее спокойная погода, и суда-трубоукладчики могут идти с максимальной скоростью проходки. У «Академика Черского» она составляет 2 километра в сутки, а у трубоукладочной баржи «Фортуна» — 1км. Не исключено, что «Газпром» рассматривает «Фортуну», которая ему никогда не принадлежала, как запасной, страховочный вариант на случай санкций. Достроить «Северный поток-2» способна и она, пусть медленнее, рассуждает Юшков.

При любых обстоятельствах Соединенные Штаты до последнего будут биться за европейский газовый рынок. Им важно подвинуть на нем Россию, создать там локальный дефицит, добиться роста цен, чтобы беспрепятственно и безубыточно поставлять в Европу свой СПГ. Что касается нереста трески в июле-августе, упоминаемом Die Welt, Юшков не видит в этом препятствия для подводных работ. В прошлом году прокладка труб на Балтийском море шла все лето, почему в этом должно быть по-другому, недоумевает эксперт.

Напомним, первый санкционный пакет в отношении «Северного потока-2» вступил в силу в декабре 2019 года. В результате швейцарская компания-подрядчик Allseas вышла из проекта. А 4 июня 2020-го группа американских парламентариев, включающая республиканцев и демократов, внесла на рассмотрение Сената законопроект о расширении санкций. Документ предусматривает ограничения против любых судов, задействованных в прокладке труб, а также компаний, занимающихся их страховкой, техническим обслуживанием, установкой на них специального оборудования.