Российская Федерация с февраля передала более 500 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса в более чем 30 стран. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, существующие мощности позволяют производить в месяц 8–10 млн тест-систем для диагностики коронавируса методом полиразмерной цепной реакции.

15 июня Михаил Мишустин привел данные статистики по тестированию в России: «В среднем за сутки мы проводим около 300 тыс. тестирований. Всего уже сделано более 15 млн исследований в стране. По числу тестов наше государство находится среди мировых лидеров», — сообщил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Мишустин назвал Россию «первой страной, которая не останавливает этот процесс и после того, как темпы распространения инфекции стали снижаться».

Ранее сообщалось, что в России проведено 15,6 млн тестов на выявление COVID-19, из них за последние сутки — 284 тыс. тестов.