Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 «Армата», заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В интервью сербскому онлайн-ресурсу «Глас явности» он отметил, что также Россия предлагает потенциальным покупателям С-300 и С-400, современные самолеты и вертолеты, а также легкий истребитель МиГ-35.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк «Армата» предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником.

Он может поддерживать наступление мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, и дать отпор живой силе противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

На форуме «Армия-2018» Минобороны России подписало контракт о закупке у «Уралвагонзавода» 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата». Как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.

Индия заинтересована

В конце июня телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что танками «Армата» заинтересовалась Индия.

До этого в индийских военно-аналитических изданиях появлялась информация, что страна планирует закупить 1 770 современных танков, где фигурировала в том числе «Армата», взамен устаревших Т-72 и Т-14.

Ранее Египет подписал контракт на закупку 400-500 российских танков T-90МС.

Как писало издание Argumenti.ru, благодаря этому официальный Каир сможет получить технологии для производства бронемашин этого типа на своей территории.

Сделка позволит увеличить военную мощь арабской республики в регионе, а также может сделать его крупнейшим оператором танков Т-90МС.

Военно-транспортный парк Каира насчитывает более тридцати танков Т-80У, 1,1 тысячи М1А1 Abrams, около 200 единиц Т-62, более 800 машин Т-54/55 и 260 танков «Рамзес II», а также 300 американских M60A1 и 850 M60A3.