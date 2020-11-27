Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на африканский континент уже начались, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Пошли уже поставки, сейчас уже есть конкретные примеры», — сказал он, не уточнив, о каких странах идёт речь.

«Интерес огромный, просьб очень много, мы не хотели бы кого-то обижать. Нам бы хотелось, чтобы все те обращения, которые мы получили от наших африканских друзей, были удовлетворены», — отметил замглавы МИД РФ.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.