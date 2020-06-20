Москва среди прочего на встрече в Вене по стратегической стабильности поставит вопрос о недопущении гонки вооружений, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее подтвердил Mpravda.com, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.

«Дело в том, что в последнее время у нас поднакопились вопросы к нашим американским коллегам относительно их планов и действий по изменению создаваемой многими десятилетиями архитектуры стратегической безопасности. Нас не могут не беспокоить выход США из договора по ПРО, ДРСМД, планы в отношение ДОН. Много разговоров здесь идет относительно перспектив отзыва американцами своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Американские военные планы откровенно направлены на сдерживание России и Китая», — заявил дипломат в онлайн-интервью.

«Нам предлагается концепция соперничества великих держав. По сути, речь идет о гонке вооружений. Мы хотели бы избежать такого развития событий. Мы не устаем повторять, что США и Россия — это постоянные члены Совета Безопасности ООН. Наши государства несут особую ответственность за международный мир и безопасность. Мы не должны допустить обрушения стратегической стабильности. Наши страны должны укрепить предсказуемость международной политики, не разрывать, а уплотнять прочную страховочную сетку для глобальной безопасности. Поэтому российские переговорщики, разумеется, поставят эти вопросы в центр переговоров в Вене, я нисколько в этом не сомневаюсь», — подчеркнул он.

В минувший понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с Рябковым о переговорах относительно времени и места встречи по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник заявила, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.