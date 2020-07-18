В ежегодном прогнозе продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН до 2029 года роль России на мировом рынке мяса, несмотря на очевидные успехи страны в развитии мясного животноводства, проигнорирована, считают российские отраслевые эксперты.

По прогнозам ФАО, производство мяса в России к 2029 году вырастет с 10,5 млн всего до 11,36 млн тонн, а экспорт — с 279 тыс. до 338 тыс. тонн. Между тем, по оценке руководителя центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарьи Снитко, производство свинины и экспорт мяса (всех видов) уже в этом году достигнет показателей, которые приводятся в докладе на 2029 год. А производство мяса птицы увеличится на 10 процентов к 2025 году — на четыре года раньше, чем прогнозирует ФАО.

«Россия обладает конкурентными преимуществами, связанными с получением достаточно дешевых по сравнению с другими странами мира кормов для свиноводства, это будет способствовать росту в отрасли», — считает она.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказывает, что в последние 10 лет в РФ наблюдались высокие темпы роста производства мяса. Сегодня Россия входит в топ-5 производителей мяса птицы и борется за 5-6 место по производству свинины. Если в 2000 году в объеме мирового производства мяса на Россию приходилось менее 2%, сейчас — 3,5%. Россия входит в десятку крупнейших экспортеров мяса. В этом году, но оценкам ассоциации, на мировой рынок будет вывезено более 400 тыс. тонн мяса и мясопродуктов почти в 40 стран мира. А в ближайшие три года в стране будут введены в строй новые предприятия только в отрасли свиноводства общей мощностью более 1 млн тонн свинины в убойном весе в год.

Однако, по мнению Сергея Юшина, вероятно, Россия столкнется с большой проблемой выхода на основные внешние рынки по причинам ветеринарного характера. Ведь ряд стран не признает нашу регионализацию (статус региона по опасным заболеваниям животных) или защищает свой рынок квотами и запретительными пошлинами. Несмотря на то, что, например, в ЕС очагов африканской чумы свиней за последние пять лет выявлено в разы больше, чем в России за 12 лет, их регионализацию признают, уточняет эксперт.

«Сегодня отсутствие доступа российской свинины на большинство платежеспособных рынков, таких как КНР, Южная Корея, Япония, где успешно работают Бразилия, Аргентина, США, ЕС, как раз и будет тем тормозом, который может остановить новые инвестиции в отрасль, а в неблагоприятных условиях привести к стагнации и снижению объемов производства в России», — считает эксперт.

Между тем, он убежден, что Россия может стать одним из важных источников для удовлетворения растущего мирового спроса на мясо. Все условия для производства конкурентоспособной и гарантированно безопасной продукции в нашей стране созданы.

По мнению Дарьи Снитко, сокращение доходов населения, спровоцированное пандемией, может привести к снижению спроса на мясо в стране. Однако этот процесс будет кратковременным и неглубоким, сокращение потребления будет меньшим, чем в непродовольственном секторе. Более того, по мнению Дарьи Снитко, COVID будет способствовать диверсификации каналов поставок продовольствия в глобальном масштабе, что будет при неизменном объеме спроса приводить к снижению доли традиционных экспортно-импортных направлений и росту доли новых поставщиков на новых рынках.

«В частности, не исключено, что первым диверсифицировать поставщиков начнет Китай (о такой цели уже объявляли власти), что даст возможности для развития экспорта мяса в страну, а также зерновых (пшеницы, ячменя, овса и других), масел из России», — предполагает эксперт.

По оценке «Центра агроаналитики» Минсельхоза, объем производства свинины в России в 2020 году может превысить 3,9 млн тонн, мяса птицы — 5,1 млн тонн. По данным ФТС, в 2019 году объем экспорта мяса и мясопродуктов из России составил 341,0 тыс. тонн.

По сравнению с 2018 годом поставки увеличились на 17,7%, за пять лет (к 2014 году) — на 333,5%, а за 10 лет — более чем в 35 раз. В 2001 году экспорт мяса и мясопродуктов из России составлял 2,9 тыс. тонн. При этом, согласно нацпроекту "Экспорт продукции АПК", экспорт мясной продукции должен увеличиться в 4,7 раза — до 2,8 млрд долларов.