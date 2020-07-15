Мировая добыча нефти готова значительно вырасти. Основные производители «черного золота» из числа ОПЕК+ намерены увеличить производство «черного золота», в котором отказывали себе уже несколько месяцев. Однако вернуться к докризисным темпам добычи у участников альянса, в том числе у России, получится еще не скоро. По прогнозам альянса, полноценный спрос на нефть восстановится в мире не ранее IV квартала 2021 года. В результате нашей стране придется приостановить работу примерно каждой десятой извлекающей скважины и снизить свои экспортные мощности почти четверть.

Соглашение ОПЕК+ о сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки начало действовать с мая этого года. Изначально участники сделки собирались ограничить производство лишь на два месяца, но в июне это условие продлили на весь июль. Более того, опасения относительно обострения пандемии и ее влияния на спрос, не исключали сценарий продления нефтедобывающей диеты до конца лета. Но в преддверии мониторингового саммита ОПЕК+, проходившего 15 июля, участники склонялись к первоначальному плану. Объем производственных лимитов должен был постепенно снижаться: с осени и до конца года — до 7,7 млн баррелей в сутки, а затем в период до мая 2022 года — до 5,8 млн «бочек» в день.

По словам главы Минэнерго Александра Новака, планы по снижению производственных обязательств ОПЕК+ полностью соответствуют ситуации на рынке, а министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что его страна в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне.

Напомним, что за счет искусственных ограничений производства сырья крупнейшие мировые добывающие государства рассчитывали стабилизировать котировки «черного золота», которые вследствие масштабного падения спроса на волне пандемии снизились в этом году чуть ли не втрое. Первое время маневр приносил положительные результаты: стоимость нефти, которая в конце апреля упала ниже $20, затем, после заключения новой сделки ОПЕК+, выросла более чем вдвое и с начала лета стабилизировалась на уровне в $41-43.

Однако дальнейший рост нефтяных цен уже не ожидается. За год экспорт нефти только странами ОПЕК сократился на 7,5%, а доходы участников альянса упали почти на 20%. Позитивная динамика в вопросе восстановления спроса на углеводороды практически не наблюдается. Более того, если по оценке Международного энергетического агентства во II квартале потребление сырья оказалось примерно на 16,5 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних значений, то в III квартале ежедневный спрос рискует сократиться еще на 6,5 млн.

Впрочем, сама форма сделки об ограничении нефтяного производства претерпит некоторые изменения. В частности, «двоечникам», то есть странам, которые не выполнили предыдущие условия о снижении добычи, придется несколько ужаться. Таким участникам соглашения, как, Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон, которые в мае и июне уклонялись от своих обязательств, придется компенсировать перерасход, ограничив добычу более чем на 840 тыс баррелей в день.

Игра со снижением и повышением производственных показателей, как полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, постепенно утрачивает свое влияние на мировой рынок «черного золота». Вместе с тем, пока манипуляция с добычей продолжает оставаться чуть ли не единственным инструментом координации и достижения ценового баланса на мировом рынке. «Традиционным поставщикам сырья, главным образом, из состава добывающего альянса, будет выгодно покрывать растущий спрос собственными объемами углеводородов, не предоставляя такой возможности американским сланцевым проектам», — полагает эксперт.

Вместе с тем, нельзя исключать, что к середине осени, когда потребность в энергоресурсах на мировом рынке увеличится, участникам ОПЕК+ снова придется созывать саммит, на повестке которого будет стоять вопрос об очередном лимитировании добычи. России в такой ситуации урезать будет больше нечего: с 1 мая наша страна ограничила производство нефти на 2,8 млн баррелей в сутки. Такая квота стала максимальной среди всех партнеров по сделке. Несмотря на то, что российские нефтяники почти безукоризненно соблюдали соглашение, в августе, по оценке ОПЕК, Россия, сможет прибавить к своей добыче лишь 500 тыс баррелей.