Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки не зафиксировали нарушений, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, фактов открытия огня не зафиксировано. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению гуманитарные акции не проводил.