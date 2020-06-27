Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Турция сделала многое для безопасности туристических объектов, при этом стороны обсуждают возобновление авиасообщения и турпотока.

Ранее представитель МИД Турции сообщил Mpravda.com, что глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ряд региональных вопросов и развитие туризма. Перед этим МВД республики в своем циркуляре сообщило, что Турция рассчитывает возобновить регулярные авиарейсы в РФ с 15 июля и ждет подтверждения от российской стороны.

По словам посла, вопросы возобновления полетов и турпотока «изучаются в постоянном контакте между российскими и турецкими профильными ведомствами».

«Многое сделано и в аэропортах, и в отелях, и на других туристических объектах. Разработана очень интересная система сертификации безопасного туризма, думаю, она заслуживает изучения и другими странами тоже. Да и само море и солнце остаются по-прежнему ласковыми и приветливыми», — сказал посол агентству Anadolu.