Россия на консультациях с США по стратегической стабильности считает важным сконцентрироваться на проблематике носителей, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Встреча со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли пройдет в Вене 16-18 августа.

"Для нас крайне важно донести до коллег из США обязательность рассмотрения всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Мы не можем, скажем, ограничиваться только тематикой боезарядов или транспарентности. Нам нужно сфокусироваться на проблематике носителей. Нужно четко отфиксировать взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями", — заявил Рябков в интервью "Коммерсанту".

«Нужно внятно преподнести — так, чтобы американцы это усвоили — важность отработки в ходе дальнейшего диалога на эту тему целого ряда сюжетов, касающихся прежде всего перспективных систем, создающихся в США, которые напрямую влияют на стратегическую стабильность», — добавил замглавы МИД.