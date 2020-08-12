Глава МИД РФ Сергей Лавров и его саудовский коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд в ходе телефонного разговора констатировали необходимость установления режима прекращения огня в Ливии и немедленного перезапуска инклюзивного межливийского диалога, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Телефонный разговор министров состоялся в среду.

«В ходе обмена мнениями по ливийской проблематике констатирована необходимость скорейшего установления устойчивого режима прекращения боевых действий и немедленного перезапуска инклюзивного межливийского диалога в рамках механизмов, созданных решениями Берлинской мирной конференции и одобренных в резолюции 2510 СБ ООН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры выразили обеспокоенность по поводу сохраняющейся тупиковой ситуации в ближневосточном урегулировании, акцентировали контрпродуктивность каких-либо односторонних действий, идущих вразрез с общепринятой международно-правовой базой урегулирования, которые могут привести к опасной эскалации ситуации на палестинских территориях и во всем регионе.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.