Авторами заблокированной резолюции были Германия и Бельгия. Документ предполагал продление на год работы двух пограничных переходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи​​​.

Российская сторона внесет в Совбез свой проект резолюции, который предполагает сохранение одного контрольно-пропускного пункта — КПП «Баб Аль-Хава», заявил российский постпред Василий Небензя.

По словам Небензи, сирийские власти взяли под контроль ранее удерживаемые террористами территории, и одного КПП на границе с Турцией будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все гуманитарные потребности сирийцев.

По мнению российской стороны, механизм помощи Сирии должен быть продлен на полгода.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на пути военной колонны США в Сирии прогремел взрыв.

Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.