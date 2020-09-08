Главы МИД РФ и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения, следует из трансляции церемонии подписания.

Подписание состоялось перед началом их совместной пресс-конференции.

Лавров находится на Кипре с визитом. Ранее сообщалось, что министр встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом в Никосии.

Президент РФ Владимир Путин в марте предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, до 15%, что требовало корректировки СоИДН с некоторыми странами. Россия и Кипр 10 августа договорились внести изменения в соглашение, минфин Кипра сообщил, что по итогам переговоров сделан ряд значимых исключений из-под повышения налога на дивиденды и проценты. По сообщению минфина Кипра, сделано исключение для ряда регулируемых организаций, таких как пенсионные фонды и страховые компании, а также для публичных компаний, также исключаются из удерживаемого налога процентные платежи по корпоративным и государственным облигациям, по еврооблигациям.