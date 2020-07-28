Израиль и Россия намерены провести консультации по линии министерств здравоохранений двух стран, а также между экспертами-вирусологами, сказал Mpravda.com временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне.

«Я рад сообщить, что мы сотрудничаем с нашими российскими партнёрами по борьбе с COVID-19, а также по другим проектам», — сказал он.

По словам дипломата, клинические испытания препаратов для лечения коронавируса, проводимые в России, довольно интересны для израильских компаний.

«Мы хотим расширить сотрудничество в сфере научных исследований и разработок с Россией, в том числе в медицинской сфере, но не только по B2B-инициативам, но и на государственном уровне. Чтобы этого достичь, мы намерены провести консультации на уровне министерств здравоохранения и, в частности, между нашими экспертами эпидемиологами и вирусологами», — отметил израильский дипломат.