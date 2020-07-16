Военные и политические аспекты региональных и международных кризисов, в том числе ситуацию в Иране, Ливии, Сирии и последствия пандемии коронавируса обсудили представители Франции и РФ в рамках консультаций по стратегической стабильности, прошедших в Париже в четверг, сообщает МИД Франции.

«Политические директора министерства иностранных дел и министерства вооруженных сил приняли своих российских коллег в Париже в четверг для консультаций по вопросам стратегической стабильности и региональных кризисов в рамках подготовки к следующему заседанию Совета сотрудничества по вопросам безопасности, объединяющего министров иностранных дел и обороны Франции и России», — говорится в коммюнике французского МИД.

Последнее заседание этого совета состоялось в сентябре прошлого года в Москве.

Как отметили во французском МИД, состоявшиеся консультации по стратегической стабильности дали «возможность подвести итоги реализации повестки доверия и безопасности, запущенной по инициатива президента республики (Эманнуэля Макрона) и его российского коллеги (Владимира Путина) прошлым летом».

«Эти консультации также позволили обсудить политические и военные аспекты различных региональных и международных кризисов, таких как ситуация в Иране, Ливии, Сирии, на африканском континенте, а также геополитические последствия пандемии Covid-19», — говорится в коммюнике МИД.

Ранее сообщалось, российскую сторону на консультациях в Париже представляют заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин.