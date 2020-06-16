Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию совместного всеобъемлющего плана по ядерной программе Ирана, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Обсудили мы, конечно, достаточно подробно ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Подчеркнули нашу приверженность — и России, и ЕС — обеспечению устойчивой и всесторонней реализации Совместного всеобъемлющего плана действий», — заявил Лавров. Он добавил, что он и Боррель «обменялись оценками непростых процессов, которые сейчас развиваются и в Вене в рамках Совета управляющих МАГАТЭ, и в Нью-Йорке.

«Где наши американские коллеги пытаются продвигать решения, в корне противоречащие всем договоренностям, достигнутым в рамках СВПД, которые были одобрены Советом Безопасности ООН резолюцией 2231», — сказал министр.

Разговор Лаврова и Борреля состоялся после визита во вторник в Москву министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. На пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Лавров также говорил о «нечистоплотных» шагах в адрес Ирана, которые пытаются осуществить как в рамках МАГАТЭ, так и ООН.

«Последний доклад генерального секретаря ООН Гутерреша по ситуации вокруг резолюции 2231 выходит далеко за рамки полномочий, имеющихся у Секретариата ООН. Вызывает множество вопросов и тот факт, что этот доклад, по сути дела, в момент своего опубликования был немедленно «слит» в западную прессу. Кстати, и доклад генерального директора МАГАТЭ Гросси, который сейчас обсуждается на заседании Совета управляющих Агентства, тоже был абсолютно незаконно «слит» в публичное пространство», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что «считает такие действия нацеленными на создание искусственных предлогов для обоснования неправомерных атак на Иран».

«Те, кто стоит за этими действиями, поощряет и инициирует их, ведут себя нечистоплотно и крайне непорядочно», — констатировал глава российского МИД.