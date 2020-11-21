Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines в субботу, 21 ноября, возобновила регулярные рейсы из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на московский аэропорт Домодедово.

«Домодедово» встретил первый регулярный рейс из Аддис-Абебы после возобновления авиасообщения между Россией и Эфиопией. С 21 ноября авиакомпания Ethiopian Airlines выполняет рейсы каждую субботу», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с Японией, которое было прервано из-за пандемии коронавирусной инфекции.