Министерства спорта РФ и Белоруссии заинтересованы в возобновлении совместных тренировочных мероприятий на спортивных базах стран, даты будут определены позднее, сообщается на официальном сайте российского ведомства.

Во вторник в формате видеоконференции состоялось совещание министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина и министра спорта и туризма Белоруссии Сергея Ковальчука, в котором также приняли участие ответственные сотрудники двух ведомств.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в возобновлении совместных тренировочных мероприятий на спортивных базах России и Белоруссии. «Это особенно важно при подготовке к Играм XXXII Олимпиады в Токио, которые пройдут в 2021 году, – сказал Матыцин. – Убеждён, что опыт подготовки будет полезен обеим странам. Но по конкретным датам возобновления совместных тренировочных мероприятий мы решим позже».

Стороны обсудили проведение в Казани в 2020 году первых Игр Содружества Независимых Государств, организацию и проведение совместного заседания коллегий ведомств.

«Игры планируется провести в первой декаде сентября этого года (предварительно с 4 по 11 сентября). В настоящее время данный вопрос находится на согласовании в администрации президента и правительстве Российской Федерации, – отметил Матыцин. – Надеюсь, что к этому времени все ограничения с приездом сборных команд в нашу страну будут сняты. Безусловно, Игры пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, ведь для нас самое главное – это здоровье людей».

Матыцин предложил провести совместное заседание коллегий ведомств после завершения Игр стран СНГ, ориентировочно в октябре 2020 года. Ковальчук предложил провести совместное заседание коллегий в белорусском Бресте.