Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз.

Подписание документа состоялось в ходе визита Лаврова в Минск.

Работа над текстом соглашения завершилась еще в ноябре 2018 года. Российская сторона в короткие сроки выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для его вынесения на подписание, после чего нужно было дождаться выполнения аналогичных процедур Белоруссией.

Документ предусматривает, что иностранцы, получившие белорусскую визу, смогут въезжать на территорию России, а те, кто получил российскую визу, — в Белоруссию. Визы будут взаимно признаваться на срок пребывания до 90 дней.

Белорусский МИД сравнивал это соглашение с «мини-шенгеном», но пока без унификации визовых правил. Кроме того, оно предусматривает интеграцию информационных ресурсов, что позволит обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных и аннулированных визах и о разрешениях на временное либо постоянное проживание.