Белоруссия и Россия не позволят кому-либо умалить значение Победы, исказить правду о событиях Великой Отечественной войны и реабилитировать нацизм, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент республики во вторник находится с рабочим визитом в РФ, где вместе с российским коллегой Владимиром Путиным принял участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Трансляцию церемонии вел телеканал «Россия 24».

«Убежден, что мемориал Советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов. Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм, иначе трагедия может повториться», — сказал Лукашенко на открытии мемориала.

По словам главы государства, Белоруссия и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, «абсолютно едины в этом стремлении». «С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений», — добавил белорусский лидер.

Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва — Рига. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.

Ржевский солдат — это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.