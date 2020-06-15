Газовая война между Россией и Белоруссией набирают обороты. Но если раньше подобные энергетические конфликты решались путем переговоров между главами государств, то сейчас мирное урегулирование спора под большим вопросом. Скандал с «Белгазпромбанком» — «дочкой» нашего «национального достояния» — может сломать обычный сценарий, по которому президент Лукашенко добивался от российской стороны снижения тарифов на газ. Москва перешла к ультимативному разговору с Минском и грозится перекрыть поставки уже с 1 июля, поскольку белорусы никак не соглашаются гасить долг в $165 млн. А раз Россия уже фактически готова перекрывать вентиль, похоже, что в этот раз компромисса не будет.

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня превышает $165,57 млн. С 1 июля поставки газа в Беларусь будут прекращены до момента погашения в полном объеме задолженности», — сообщил «Газпром». Но белорусская сторона считает, что задолженности нет. Поскольку, по её утверждениям, Россия поставляла газ с «меньшей калорийностью», то есть по сути, пониженного качества, за который, по логике белорусов, платить дополнительные деньги неуместно.

Напомним, в феврале были согласованы цены на газ для Белоруссии на текущий 2020 год — $127 за тыс. кубометров. Тогда эти условия были подписаны президентами обеих стран, а позже соответствующий протокол был согласован правительством Белоруссии и «Газпромом». Но уже в марте Минск начал требовать скидку на сырье в связи с падением цен на нефть (к ним привязаны спотовые цены на газ). 5 июня 2020-го Минэнерго Белоруссии направило в Москву свои предложения о стоимости поставок российского газа в 2020-2021 годах. В начале июня «Газпром» сообщил, что готов начать переговоры о стоимости поставок топлива в Белоруссию на будущий год при соблюдении страной согласованных ранее ценовых условий действующего контракта. В общем, пока на российско-белорусском газовом фронте – тупик и обмен ультиматумами.

«Россия не спешит идти на уступки Минску, требуя соблюдения подписанных документов, о чем заявляли также многие ответственные лица, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра энергетики Александра Новака», — рассказывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Между тем, у Минска есть своя аргументация: цены на газ в Европе снижаются, спотовые поставки доходят до $45-50 за тыс. кубов, а последние долгосрочные контракты «Газпром» заключает по цене $107 за тыс. кубометров. Но при этом есть и уже подписанные соглашения, которые страна должна выполнять. «Наверняка мы еще увидим продолжение требований со стороны Минска, как это было в ситуации с поставками нефти, когда республика начала получать сырье из других стран, в том числе из США. Новое обострение отношений между РФ и Белоруссией не в интересах обеих стран, считающих себя союзниками, противостояние должно закончиться компромиссом», — считает Деев.

В газовой сфере между Москвой и Минском сейчас сложный клубок экономических и политических противоречий. По словам главного аналитика «TeleTrade» Марка Гойхмана, Москва, очевидно, не готова идти на уступки в поставках, пока Лукашенко не согласится на более тесную интеграцию, которая, по мнению белорусской стороны, затрагивает её политический суверенитет. «Компромисс сейчас затруднён. Позиции сторон ужесточились. Со стороны Минска следуют шаги, которые могут быть восприняты как недружественные. Это и парад в Минске на 9 мая «в пику» его переносу в Москве, и уголовное дело в отношении Белгазпромбанка — «дочки» «Газпрома» и Газпромбанка», — подчеркивает Гойхман

Раньше подобные споры решались лично Путиным и Лукашенко. Похоже, сейчас, на фоне задержания менеджеров «дочки» Газпрома, отношения между странами далеки от идеала и встреча лидеров может и не состояться. По мнению экспертов, учитывая всё это, вероятно затягивание решения вопроса, по крайней мере, до последних месяцев года. Ну а до перекрытия российского вентиля в Белоруссию осталось лишь две недели.