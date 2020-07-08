Россия не заинтересована в закрытии границ и готова к взаимной работе по их открытию с другими странами, пускающими россиян, но важно ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу… Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан», — заявила она журналистам.

«Это не политический вопрос. Это вопрос санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса», — добавила Матвиенко.