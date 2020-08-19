Россия и Сирия договорились о передаче дополнительной территории и акватории для расширения авиабазы Хмеймим. Протокол к соглашению о размещении российских военных опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, стороны договорились о размещении медицинско-реабилитационного центра российской авиационной группы в провинции Латакия, а также акватории близ нее. Дамаск планирует передать участок площадью восемь гектаров.

Ранее президент Владимир Путин поручил провести переговоры с Дамаском о расширении территорий баз в Сирии.

Новый протокол подписан российской стороной 30 июля, сирийской — 21 июля.