Россия уже давно просчитала все последствия возможного непродления ДСНВ-3 со стороны США, реакция будет спокойной, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Если же США примут решение не продлять соглашение по СНВ, наша реакция будет спокойной, продуманной, взвешенной», — сказал он в субботу в ходе онлайн-интервью.

«Твердо убежден, что российские военные давно просчитали все последствия такого шага. Национальная безопасность нашей страны не пострадает», — отметил Антонов, добавив, что «негативные последствия, конечно же, скажутся на международной стабильности».