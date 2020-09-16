Россия предоставит кредит Белоруссии на общую сумму 1,5 миллиарда долларов в два этапа, сообщил министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

«Мы в текущем году хотим предоставить 1 миллиард долларов, из которых 500 миллионов долларов за счет ЕФСР [Евразийского фонда стабилизации и развития], 500 миллионов долларов — за счет межгоскредита», — отметил Силуанов.

По его словам, второй транш в 500 миллионов долларов будет выделен в 2021 году. Подробные условия предоставления межгосударственной помощи прорабатываются министерствами финансов двух стран.

О выдаче кредита Минску стало известно 3 сентября во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и премьер-министра России Михаила Мишустина.

Во время переговоров с Лукашенко в Москве 14 сентября российский президент Владимир Путин рассказал, что часть выделенных средств пойдет на погашение предыдущих кредитов от России.

«Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, выполним все взятые на себя обязательства», — сказал Путин.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о невозможности повторения ситуации с кредитом Украине на три миллиарда долларов в 2013 году, поскольку «деньги дают не Лукашенко, а братской Белоруссии».