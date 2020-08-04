Александр Лукашенко обычно выступал с посланием весной. На этот раз он изменил традиции и обратился к нации летом, в первый день досрочного голосования на выборах главы государства. Действующий президент назвал Китай другом, предупредил о зомбировании тех, кто «думает айфоном», и потребовал от оппонентов не путаться под ногами, а дать «спасти страну». Mpravda.com — о том, что еще сообщил белорусский лидер согражданам.

Это только начало

Описывая происходящее в мире, Лукашенко расставил акценты так, чтобы было понятно: надеяться надо только на себя. Глава государства перечислил все неприятности 2020-го: пандемия, обрушение цен на нефть, кризис в экономике, волна протестов и вооруженных конфликтов. «И это только начало», — «обнадежил» он.

Президент подчеркнул, что худшее еще впереди: «Мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Насколько — никто сегодня предсказать не сможет. Принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию».

И нужно хорошенько разобраться, что «происходит в этом мире». «Всех остальных, кто не умеет думать, кто думает айфоном или телефоном, будут кромсать, будут долбать, будут давить не на сознание, а на подсознание и зомбировать», — предупредил глава государства.

Пандемию белорусский лидер назвал темой для прикрытия «бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций».

Вместе с тем, по мнению Лукашенко, у Минска очень прочные геополитические позиции в мире. «Россия боится нас потерять: ведь, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес», — перечислил он, включив в число друзей и Китай.

При этом президент выразил уверенность в том, что Белоруссия всегда будет союзницей России, независимо от того, кто «у власти в обеих странах». «Даже несмотря на то, что соседка поменяла братские отношения с нами на партнерские», — уточнил он.

Язык в нашем сердце

Отдельно Лукашенко обратился к молодежи с призывом не поддаваться на манипуляции. Представители нового поколения — свободомыслящие, отметил он. И добавил: «Которые нас теперь и упрекают».

После комплимента перешел к наставлениям: «Именно на чувствах справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас и строятся противниками недобросовестные технологии вовлечения молодежи в политический процесс».

И привел примеры: девизы типа «не будь рабом», «мы народ, а не народец», «не дай украсть свой голос». Легко запоминается, легко произносится. Но, заверил Лукашенко, «никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас ни упрекали в цензуре».

Несколько слов на белорусском президент адресовал «национально-сознательным» гражданам: «Язык навсегда будет не только в каждом нашем сердце, но и останется фундаментом государственной независимости».

Кому нужна неразбериха

Заочно Лукашенко вступил в полемику с соперниками на выборах, требующими перемен и восстановления Конституции 1994 года. Тогда больше полномочий было у парламента — Верховного совета республики. «Осуществляя «перамены», нужно идти от людей и станка, — образно выразился глава государства. — Перемены должны приносить пользу стране, укрепляя ее, а не разрушая».

А восстановление прежнего Основного закона он осудил, сравнив это с возвращением в 90-е. «Вернув Конституцию 1994 года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров. Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы «распилить», порезать госсобственность, государственные предприятия и «прихватизировать», — уверял Лукашенко. И подчеркнул: «Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке».

Пообещав избирателям увеличение доходов, президент объяснил, как этого добьется: «Никаких секретов нет. Будем больше производить и продавать на экспорт востребованную продукцию. В будущей пятилетке средняя зарплата в Беларуси вырастет в два раза».

Бегать и ловить в лесах

По поводу ситуации с задержанными гражданами России, которых считают сотрудниками частной военной компании, Лукашенко сообщил, что их целенаправленно отправили в Белоруссию. «Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. <…> Команда была — ждать», — заявил он.

По его словам, есть информация о некоем отряде боевиков, «который переброшен на юг». «Мы должны, когда идет уборочная, бегать и ловить их в лесах», — негодовал Лукашенко. Кроме того, по его словам, на раскачку ситуации в Белоруссии кем-то выделены миллиарды долларов.

Дайте спасти страну

Глава государства допустил и некоторую самокритику. «Я не святой, но готовы ли вы эти полномочия с этой конституцией передать другому?» — задался он вопросом. Видимо, к оппонентам и колеблющимся обратился с призывом: «Не путайтесь под ногами — дайте спасти страну».

Белорусский президент сказал, когда все уладится — через год-два. А напоследок предупредил, что нельзя ничего решать «на эмоциях».