Опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК экономисты предсказали очередное снижение ключевой ставки Центробанка — до рекордного уровня. Нынешний показатель также является самым низким за всю историю России.

Большинство экспертов предполагают, что по итогам заседания совета директоров ЦБ, которое состоится 24 июля, ключевая ставка будет понижена на 0,5 процентных пункта — до четырех процентов годовых.

Основанием для такого прогноза послужили заявления главы регулятора Эльвиру Набиуллиной и ее подчиненных, ранее говоривших о сохраняющейся возможности еще больше смягчать денежно-кредитную политику. Помимо этого, снижение ставки может быть продиктовано недостаточными темпами инфляции: в годовом выражении она сейчас равняется 3,21 процента при целевом показателе ЦБ в четыре процента.

При этом экономисты не исключают, что понижение ставки до четырех процентов может стать последним в обозримом будущем. Альтернативный вариант — еще одно понижение до конца года.

В настоящий момент ключевая ставка ЦБ равняется 4,5 процента годовых, что является рекордно низким уровнем. Нынешняя политика регулятора заметно отличается от его поведения во время предыдущих кризисов. Она направлена на поддержание экономики с помощью дешевых заемных средств вместо прежней практики удержания курса рубля и предотвращения спекулятивных операций.