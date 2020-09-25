Добыча угля в России в среднесрочной перспективе будет падать, такой прогноз представило Минэкономики страны, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство предсказывает, что в этом году добыча обвалится на 10,5 процента (до 395 миллионов тонн), в 2021 году — на 1,1 процента, к 2022 году — на 0,3 процента. В целом с 2019 по 2023 годы она снизится на 11,8 процента (до 387,4 миллиона тонн). В предыдущем прогнозе 2019 года ожидалось, что добыча должна была расти на 2,2-3,4 процента в год с достижением 510 миллионов тонн к 2024 году.

Министерство объясняет такую тенденцию низкими ценами на уголь, сокращением спроса со стороны европейских потребителей, а также переходом зарубежных стран на возобновляемые источники энергии, ужесточением экологических требований и введением углеродного налога.

Ранее стало известно, что Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, который поставляется на экспорт. Страна запросила объем до 40 миллионов тонн в год стоимостью около 4,5 миллиарда долларов,