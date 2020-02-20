Больным не будет хватать врачей и коек, если коронавирус распространится в России. Об этом, как сообщает «Коммерсант», свидетельствуют результаты исследования «Финэкспертизы».

Согласно последним официальным данным, количество случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 74,5 тысячи, а число жертв достигло 2118 человек.

На этом фоне, как сообщал «Рамблер», два дня назад власти России приостановили въезд в страну граждан Китая. Вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя это, заявила об и без того повышенной нагрузке на врачей по причине сезонной эпидемии гриппа. Согласно данным Роспотребнадзора, недельные эпидемические пороги превышены в 31 регионе страны.

Тем временем «Финэкспертиза» сопоставила два сценария развития ситуации, если коронавирус проникнет в Россию и начнет распространяться, с обеспеченностью инфекционными койками. Таковых, коек, в России, по данным Росстата, 59,3 тысячи.

Согласно пессимистичному сценарию (5% населения будут инфицированы), коек хватит в среднем одному из 124 больных, а на одного врача санитарно-эпидемической группы будет приходиться 550 инфицированных. Согласно оптимистичному сценарию (один заразившийся на тысячу человек), хуже всего ситуация будет обстоять в Москве и Татарстане — коек хватит одному из пяти заразившихся.

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