Все новости на карте

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что пока неясно, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом, так как россияне не соблюдают в полной мере режим самоизоляции. Об этом он рассказал ТАСС.

«Последние недели не было адекватной самоизоляции. Как это скажется в дальнейшем — неизвестно. Пока ситуация напряженно-стабильная», — пояснил он.

По мнению врача, если неделю назад он мог сказать, что вскоре процесс стабилизируется, то сейчас «боится, что будет второй подъем дестабилизации».

«Я не против как такового выхода на улицу, если будут соблюдены противоэпидемические мероприятия: если человек будет носить маску, будет соблюдать социальную дистанцию, будет использовать антисептики и не общаться с другими. Но этого нет», — подчеркнул инфекционист.

Как сообщал «Рамблер», ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 14-16 апреля станет ясно, выходит ли Россия на пик заболеваемости коронавирусом или прирост случаев заражения продолжится. Голикова также подчеркнула, что к 9 мая Россия вряд ли сможет полностью справиться с ситуацией.

Видео дня. Протоиерей посоветовал россиянам собирать милостыню