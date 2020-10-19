В России падает ВВП, если срочно не принять меры, то страну ждет повторение ситуации 90-х годов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин.

России угрожают нищетой

«В сентябре падение собираемости НДС по сравнению с планом достигло 23%. НДС — это ВВП. 23% падения ВВП, значит, мы имеем в сентябре. Это масштаб стихийного бедствия (…) Если ничего не делать, то в 2021 году по сравнению с 2019 будет минус 20%. Это масштаб 90-х годов», — рассказал экономист.

По его словам, причинами такого резкого спада стали проблемы с инвестициями, в том числе и из-за «целенаправленной политики Запада».

«Если мы срочно не примем меры, то получим социально-политический кризис масштаба посильнее 90-х годов. Аналогичная ситуация имеет место быть во всем мире. Разница в том, что у нас есть возможность решить эту проблему за счёт использования внутренней национальной валюты, а в США нет. У них нет национальной валюты, у них только мировая. Это наше отличие от них, которое нужно использовать», — отметил Хазин.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что каждый пятый гражданин России имеет долги. Так, согласно результатам исследования ВЦИОМ, 20% респондентов заявили, что имеют просроченные обязательства по кредитам, налогам, жилищно-коммунальным платежам и перед физическими лицами. Размер долга 10% опрошенных составил от 50 тысяч рублей до 500 тысяч, 8% — менее 50 тысяч, 2% — более 500 тысяч.