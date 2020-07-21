На этой неделе во многих регионах России будут идти сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

Вчера она распространила видеопрогноз погоды заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной. В ходе него синоптик рассказала, что в ближайшие дни на территории европейской части России сохранится нежаркая погода, потому что прохладные циклоны близко.

«К тому же будут идти дожди, а температура до середины недели не выйдет за пределы +22 градусов», — добавила метеоролог.

По ее словам, 21 июля в Вологодской, Костромской, Ярославской и Владимирской областях пройдут сильные дожди и прогремят грозы. В Татарстане, Ростовской области, Крыму, Башкирии, на Кубани и Северном Кавказе также пройдут дожди и прогремят грозы. В Пермском крае будут идти сильные грозовые дожди и выпадет крупный град. В середине недели в Ленинградской области и Коми пройдут сильные ливневые дожди.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погодные аномалии возникают все чаще в результате изменения климата и погода едва ли снова станет нормальной.