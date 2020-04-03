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Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, каким видит сценарий распространения коронавируса в России. Об этом он заявил в интервью Ura.ru.
По его мнению, Россия не столкнется с такой скоростью распространения инфекции, как в Западной Европе, поскольку в России нет такого большого количества летальных исходов.
В связи с этим, распространение COVID-19 на территории страны может пойти по германскому сценарию, который не подразумевает большой смертности.
При этом специалист отметил, что сейчас Россия находится только в начале эпидемии, поэтому вирус еще будет активно распространяться.
Альштейн также отметил, что коронавирус может мутировать и в разных странах иметь разные вариации.
До этого вирусолог предположил, что пик коронавируса в России придется на май.
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