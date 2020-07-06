России и США не удалось сблизить позиции, Вашингтон вряд ли пересмотрит своё решение выйти из Договора по открытому небу, заявил Mpravda.com замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам виртуальной конференции стран-участниц.

В понедельник в онлайн-формате прошла конференция стран-участниц Договора по открытому небу, которая была созвана после решения США покинуть договор.

«Мы можем констатировать, что сближения подходов не произошло — «все остались при своих». Но это было, собственно говоря, довольно предсказуемо», — сказал Рябков.

Он подчеркнул важность самого факта состоявшейся встречи, потому что «мы получили возможность детальнейшим образом представить наши оценки происходящего, включая, прежде всего, последствия с которыми сопряжён выход США из договора».

«Не думаю, что по итогам сегодняшнего мероприятия повысились шансы на то, что США пересмотрят свое уже объявленное решение выйти из договора. К сожалению», — подчеркнул Рябков.