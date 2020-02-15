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Лидером по числу наград на Играх-2014 могут признать Норвегию

Потеря биатлонистом Евгением Устюговым медали за Олимпийскиеигры в Сочи в 2014-м, может привести к тому, что первенства на этихсоревнованиях лишится Россия. Как выяснили журналисты, такое может произойти порешению Международного олимпийского комитета (МОК), если Устюговподаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но проиграет.

По информации ТАСС, начиная с 13 февраля, у биатлониста есть21 день, чтобы оспорить свою дисквалификацию. Впрочем, вердикт CAS можно оспорить в Федеральномсуде Швейцарии. Эта организация может отправить дело на пересмотр, еслиобнаружит нарушения.

При плохом развитии событий – первенство за Олимпиаду в Сочиполучит сборная Норвегии. Спортсмены этой страны в 2014-м завоевали 11 золотых,5 серебряных и 10 бронзовых наград. Российская же сборная станет лишьтретьей с 10 золотыми, 9 серебряными и 9бронзовыми наградами, уступив еще и Канаде.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов(IBU) признал, что Евгений Устюгов нарушал антидопинговые правила.Организация аннулировала результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конецсезона-2013/14. Как отмечает ТАСС со ссылкой напрезидента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, Устюгов будет оспаривать это решение в CAS.