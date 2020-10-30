В России может возникнуть дефицит товаров в магазинах. Об этом председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил «Общественной службе новостей».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», сервис объявлений «Юла» и агентство ResearchMe провели опрос среди 1,6 тысячи совершеннолетних пользователей Рунета из Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников и выяснили, что 20% из них начали закупать впрок товары первой необходимости из-за боязни введения более жестких ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 12% респондентов закупают не только товары первой необходимости, боясь закрытия непродовольственных магазинов.

Сегодня Шелищ высказал мнение, что такое поведение некоторых россиян может спровоцировать возникновение дефицита товаров в магазинах.

«Как только люди увидят пустые полки — начнут скупать все», — считает он.

Глава Союза потребителей России высказал мнение, что успокаивание населения со стороны властей лишь подстегнет беспокойство. По его словам, избежать паники позволит лишь отсутствие пустых полок в магазинах. Шелищ выразил уверенность, что федеральные и региональные власти уже поставили эту задачу.

«У нашего же населения не такой большой запас денег, чтобы так тратить их на еду», — добавил он.

На прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в России возник дефицит трудовых мигрантов, а на этой — о возникновении дефицита популярных автомобилей.

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