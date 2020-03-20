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Россельхознадзор на фоне ситуации с коронавирусом упрощает порядок оформления партий продукции животного и растительного происхождения, которые ввозятся в Россию, говорится в сообщении ведомства.

«В связи с общемировой эпидемиологической ситуацией, отменой части авиарейсов, а также приостановкой работы международных курьерских служб, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору считает необходимым упростить порядок оформления грузов с целью недопущения срыва поставок продукции растительного и животного происхождения», — сообщает Россельхознадзор.

Поясняется, что оформление подконтрольных службе товаров будет осуществляться по копиям ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов.

«Все необходимые меры для подтверждения подлинности указанных документов будут приняты совместно с компетентными службами других стран», — добавляется в сообщении.

Ранее в пятницу в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщили журналистам, что Федеральная таможенная служба (ФТС) и Россельхознадзор дали указания своим подразделениям, направленные на недопущение препятствий свободному движению импорта продуктов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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