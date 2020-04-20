Риск заражения коронавирусом кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует, однако оснований полагать, что домашние животные могут заражать хозяев, нет. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

«Существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что несколько собак, кошек, тигров были заражены COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми. Это произошло в Бельгии, в Гонконге, в США», — приводит его слова ТАСС.

Савенков добавил, что в то же время нельзя полагать, что животные могут заразить своих хозяев.

Согласно исследованиям, вирус, например, может передаваться от одной кошки к другой. Собаки, как отмечается, менее восприимчивы к вирусу.

Он отметил, что во избежание заражения питомцев хозяева должны соблюдать правила гигиены — после прогулки помыть руки себе и лапы питомцу.

8 апреля врач Тимур Пестерев дал рекомендации о том, как не заразить домашнего питомца коронавирусом и что делать, если у животного возникнут симптомы заболевания.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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