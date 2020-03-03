Россельхознадзор продлил на неопределенный срок запрет на ввоз в Россию из Китая экзотических и декоративных животных. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства во вторник, 3 марта.

Как уточняется, решением Россельхознадзора изменено письмо ведомства от 30 января 2020 года, уточняет ТАСС. Запрет на ввоз и транзит всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых, членистоногих, рыб и гибрионтов из Китая продлен до особого указания.

30 января их ввоз приостанавливался сроком на один месяц из-за коронавируса.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, только в КНР от инфекции скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга», заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.