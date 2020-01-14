Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) приостановила ввоз на территорию России лизина из США для кормовых целей. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства 14 января.

Сообщается, что Россельхознадзор ранее неоднократно информировал американскую сторону о необходимости проведения инспекции предприятий по производству лизина, осуществляющих поставки данной кормовой добавки в Россию. Однако соответствующие ведомства США до сих пор не дали ответ о готовности принять российских специалистов.

«Учитывая изложенное, в соответствии с законодательством ЕАЭС с 20 января 2020 года ввоз лизина на территорию Российской Федерации, произведенного двумя американскими предприятиями, будет приостановлен», — говорится в сообщении.

Ранее, с 9 января, вступил в силу запрет Россельхознадзора на ввоз морепродуктов из Китая. Под ограничения попали угорь, осетр, тилапия, форель, креветки. Предприятия КНР в декабре прошлого года не прошли проверку российских инспекторов.