Ввоз продукции белорусского предприятия «Агрокомбинат Несвижский» будет временно ограничен. Об этом сообщает Россельхознадзор 14 января.

Основанием для данного решения послужило повторное выявление превышения КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) в говядине.

«В связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 16 января 2020 года вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведенной предприятием Республики Беларусь ЗАО «Агрокомбинат Несвижский», — сказано в сообщении.

Кроме того, ведомство вводит усиленный лабораторный контроль в отношении продукции «Производство ООО «БИФ Трейд». Там также выявлено превышение КМАФАнМ.

КМАФАнМ — определенное количество микроорганизмов, по которому можно судить о безопасности продуктов и о санитарном состоянии предприятия. Высокие показатели чаще всего говорят о нарушениях санитарных правил при изготовлении, хранении и транспортировке продукции.

Накануне стало известно, что Россельхознадзор приостановил ввоз в РФ лизина из США.