Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ограничит поставки цитрусовых в Россию из Китая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 30 декабря на сайте ведомства.

«При обсуждении поставок цитрусовых из Китая в Россию, Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции. В связи с этим Россельхознадзор до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по итогам проверки, проведенной Россельхознадзором с 29 октября по 9 ноября, была выявлена неэффективность системы карантинного фитосанитарного контроля экспортной продукции. В частности, отсутствует механизм слежки за перемещением товаров от мест выращивания до упаковочных станций. Кроме того, проверке удалось выявить несоблюдение норм безопасности и сохранности качества продукции.

Также в ведомстве отметили, что предлагаемый китайской стороной протокол, регламентирующий условия поставок растительной продукции из КНР в Россию, содержит общие формулировки и не обеспечивает гарантии обеспечения требований Москвы и ЕАЭС.

«В ближайшее время Россельхознадзор направит официальным письмом свою позицию по поводу данного документа. Вместе с тем, Служба ожидает от китайской стороны более конкретных предложений по обеспечению соответствия экспортируемой из Китая продукции российским фитосанитарным требованиям», — сообщили в Россельхознадзоре.

Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.