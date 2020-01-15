Сообщения, появившиеся в ряде Telegram-каналов, о том, что Росреестром утеряна часть базы данных владельцев недвижимости в Москве, не соответствуют действительности. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация, распространяемая в медиапространстве об утрате сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), не соответствует действительности. В системе ведения ЕГРН в целом по России и в управлении Росреестра по Москве в частности обеспечена сохранность данных», — приводит текст сообщения «РИА Недвижимость».

В Росреестре объяснили, что информация о недвижимости москвичей имеет множественные степени защиты от технических сбоев и несанкционированного доступа. Все сведения о недвижимости физических и юридических лиц подлежат шифрованию с использованием средств криптографической защиты.

Также регулярно создаются резервные копии базы, которые сохраняются на современный комплекс системы хранения данных, гарантирующий целостность сохранности информации.

В Росреестре добавили, что увеличение сроков предоставления сведений из ЕГРН через систему межведомственного электронного взаимодействия в декабре 2019 года не связано с процессом обеспечения безопасности сведений об объектах недвижимости в ЕГРН.

Ранее, 18 декабря, стало известно, что Росреестр поставил на кадастровый учет железнодорожную часть Крымского моста.